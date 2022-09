Taimetoiduga saab tõsta inimese võnget

Kui ma tahan meelirahustavat ampsu, siis aitab mind alati paneeritud räim marinaadis. Klassikaline ja külm, porgandirõngad ja sibul peal. Või äkiline vimb purgis. Vahepeal lugesin ajurveeda tarkusi sellest, kuidas oma dosha’t ehk ülekuumenenud meeli jahutada. Hinduistlikus maailmas on selleks palju variante, aga Eesti vastena olen ma just marinaadis räime leidnud. Mereäärse poisina toob see mind algpunkti tagasi.

Kui ma avan kodus külmkapi ukse, siis vaatavad sealt vastu kingitud moosid. Kuna suurt keldrit ei ole, siis on purgid igaks juhuks pandud külmkappi. Tore on näha, et nimistu läheb järjest kirjumaks ja julgemaks, angervaksad tulevad õunamoosi-

desse jm. Ebatraditsioonilisus on äge. See on muidugi see, ­mille peale minu ema oleks öelnud: „Ei-ei, see pole ikka õige asi.“

Kui mul oleks oma restoran, siis oleks seal taimetoit. Kellaajaliselt oleks teada, kust aknast paistab päike sisse. Ideaalis oleks nagu korralikul talumajal, et päike käib ümber maja ja sa oled kontaktis sellega, mis on väljas. Nagu meil oma taluski on. Meil on seal rahvast nüüd vähemaks jäänud, vennaga hoiame seda. Praegu on seal hommikuköök ja õhtuköök. Hommikuköögis jood hommikukohvi ja õhtuköök on see klassikaline koht, kus talupere on kohtunud.

Buffet' ja muu toiduvaliku korral valin ma alati taimetoidud. Eestis on see veel nii nõrga. Ometi saab sellega tõsta inimese võnget. Minu firmatoit on otsetõlkes „Toscana võreluugid“ – see on kihiti küllus baklažaanist, mozzarella’st, parmesanist, basiilikust ja tomatist.

Toiduideaal igapäevases elus oleks, et lae all on pikk tokk ja sa järjest korjad sinna erineva rohelise aja ravimtaimi. Me eelmisel aastal käisime Vilsandilt nurmenukku korjamas. Kuskilt läheb edasi kummelit, siis on pärnaõied ... Seda tokki ma mõttes kogu aeg ehitan. See näitab, kas sul on hingerahu või ei ole.