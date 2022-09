Õunapirukas - kaks klassikut

Rulli tainas lahti nii, et lühike külg jääb enda poole. Lõika tainas pikisuunas pooleks, et saaksid kaks pikka ristkülikut. Lõika mõlemad viieks väiksemaks ristkülikuks, nii et saad kokku 10 tainaplaati – need võiksid olla -

12 x 7 cm suurused.