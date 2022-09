Sõõmud, milles voogab alati palju maitset. Kuivatatud viinamarjadest veinid

Mitte miski ei lähe raisku

Kõike ülaltoodut arvesse võttes võib nentida, et see on küllaltki aega, vaeva ja energiat nõudev tehnika, millega tootja silmitsi seisab, kui soovib soliidset appassimento’t valmistada. Appassimento jahil olles tasub olla ettevaatlik kahtlaselt odavate hindade osas – ühe korraliku Ripasso hinna eest on võimalik soetada mõnel juhul isegi kaks-kolm pudelit appassimento punaveini, aga Ripasso pole isegi täielikult kuivatatud viinamarjadest valmistatud. Odav hind tähendab suure tõenäosusega mass­toodangut: kuivatis muudetakse marjad kiiresti rosinateks, mahl veiniks, silt peale ja hopsti! kauplusesse, sinna alumistele riiulitele. Mitte et see nüüd kohe halba veini tähendaks, aga see on lihtsalt kiirveinide hinnaklassis ja maitsekaalus.