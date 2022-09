Pole paremat toorainet kui kohalikud juurviljad

Juurikate valikul on suurim ebaõnnestumise oht peidus pakendatud viljades. Umbses kilepakis kipub tekkima niiskus, mis hakkab viljale kibekiiresti liiga tegema. Seega kui võimalik, osta kõiki juurvilju – kartuleid, porgandeid, juursellerit jne – alati lahtisena ja pesemata kujul. Kergelt liivased kartulid ja porgandid säilivad pestutest mitu korda paremini.

Kui lahtiseid porgandeid poes ei kohta, ja seda tuleb kahjuks sageli ette, uuri kilepakendit hoolega iga külje pealt. Otsi pakki, milles ei paista niiskust ega veetilgakesi, ja uuri läbi kile porgandite olukorda. Need võivad olla seal mädanema läinud, mõnel kasvavad isegi lisajuured juba külge. Sama kehtib ka kilekotikartulite kohta – kui võimalik, eelista võrkkotis või lahtises kastis müüdavaid mugulaid.

Ka toidukilesse pakendatud poolikud juursellerid ja kaalikad võivad korvi sattuda juba kergelt riknenult. Selliselt pakendatud toodet on lihtsam hinnata, sest kile paistab läbi ja on tootele tihedalt ümber mähitud. Oluline on võtta hetk ja vilja headuses enne korvi tõstmist veenduda. Leti ääres kulutatud minutid säästavad sind kodus halbadest üllatustest. Otsi hallitustäpikesi, tumenenud värviga laike või katsumisel liiga pehmet pinda. Kas või üks selline tunnus näitab, et vili ei ole värske.

Koju jõudes paki viljad esimesel võimalusel pakenditest lahti ja paiguta õigete säilitustingimustega kohta. Kartul eelistab pimedat ja jahedat hoiukohta, seevastu näiteks porgand ja kaalikas säilivad paremini just külmikus, sest toatemperatuuril muutuvad soojema ruumi puhul juba paari päevaga pehmeks. Üks on neil aga ühine: hoiukohas peaks õhk liikuma. Umbses kausis või kastis kipuvad mis tahes juurikad mõne päevaga riknema. Kui sul on hea jahe maakelder või sahver, oled õnneseen, sest seal säilivad juurviljad kõige kauem.

