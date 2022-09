Neelatus! Seenepirukad lihtsalt panevad suu vett jooksma

Sibul, küüslauk ja porru . Need tasuks enne õli või või sees klaasjaks hautada. Nii jäävad need täidises maitselt mahedamad ja täidlasemad.

Koor või hapukoor . Koor on tavaliselt see, mis quiche’i täidisele keha aitab luua. Sageli segatakse koor munaga, mis kogu täidise kalgendab ja samas jääb ikka mahlane. Hapukoor oma kergelt hapuka nüansiga sobib just seepärast seenepirukasse suurepäraselt.

Ürdid ja vürtsid . Seened klapivad hästi tüümiani, tilli, pune ja ka peterselliga. Huvitav maitsekombinatsioon on salvei ja seened. Metsast maitset aitab rõhutada rosmariin, mis ka seentega sobib suurepäraselt. Vürtsidest võib muidugi kohe nimetada musta pipart, aga kui mõelda kas või seenemarinaadi maitsestamisele, siis klapivad seentega hästi vürtspipar, nelk, ka kaneel või kardemon. Sinepiseemned on alati hea valik seentele uute nüansside lisamiseks.

Köögiviljad. Kartul ja seened on ajatu kooslus. Trendikas on küpsetada õhukeste kartuliviiludega seenegaletti. Seentega sobib väga hästi veel suvikõrvits, ka paprika. Võis hautatud porgand ja porru on head. Kooretäidisele sobib lisada ka tomateid, mis annavad mahlasust. Ka ahjus ette küpsetatud baklažaan on mõnus – oma olemuselt on see ka ise seene viljaliha meenutava maitsega.