Restoran Särg

Teenindus

Teenindus on mitmekeelne, pisut kohmetu, kuid siiras ja täis sõbralikke naeratusi. Pikemad ja põhjalikumad menüü tutvustused ja roogade valmimislood ei jää ka meil teadmata, neid jagab soravalt kohviku juht. Teenindus on liigse tseremooniata, jookide serveerimine esmaklassiline, tühjaks söödud nõud ei jää lauale kauemaks kui paariks minutiks, topsid lauametalliga on täidetud vastavalt tellimusele ning soola- ja pipraveskid lendavad raketikiirusel lauda. Joogikaart on lihtne, kuid kõik suvehitid on esindatud, sealhulgas kohalik limonaadki, mille maitse ja kaunistused väärivad eraldi esiletõstmist.