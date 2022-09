Isutekitajad

Kui on soov võimalikult palju toitaineid õuntest kätte saada, tasub just kohalikku õuna süüa koos koore ja seemnetega. Mõnes importõunas on seevastu selline veider hägune südamik, et seda sööma küll ei kipu. Üldiselt on aga õunte anti-oksüdantide kogus suurem koores kui viljalihas.

Õun sisaldab ohtralt kiudainet pektiini. Nii teadis juba vanarahvas, et õunte söömine parandab seedimist. Tänaseks päevaks teame, et see parandab üleüldse kõhu mikrobiootat ja seal elutsevate heade bakterite elutegevust.

See, et õunas on sügiseti palju C-vitamiini ja et õun on mineraalainerikas, paneb meid õuna haarama kaasa nii tööle kui kooli. Üks õun mahub ju ikka alati kotti ära.

Õunte kestvus sõltub eelkõige õunasordist. Parim säilitus-sort sügisõuntest on ‘Liivi kuldrenett’, kuigi jõuludeks on seegi juba üsna jahune. Talvesortidest on üheks parimaks sordiks ‘Tellissaare’.