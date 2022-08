Paki koolikott ja õnne korral ka reisikott!

Milline koolikott lapsele valida?

Hea oleks, kui kotil oleksid sees jaotussahtlid, et oleks võimalik koolitarbeid mugavalt eri lahtritesse paigutada. Nii toetab see rohkem lapse selga ja raskus jaotub paremini.

Olulised on ka õlarihmad, need peaksid olema reguleeritavad ja polsterdatud. Kuna laps kasvab kiiresti, tuleb koolikoti rihmade pikkust aeg-ajalt reguleerida.

Maxima koolitarvete lettidelt leiab selliseid tuntud brände nagu Herlitz ja Grafia Plus, mille valikus on nii neutraalsemat tooni tooteid tagasihoidlikumatele kui ka värvikirevaid kotte. Nooremate rõõmuks on müügil LOLi, Minionsi, Frozeni ja Carsi koolikotid. Igaüks leiab endale sobiva.

