Sotsiaalmeedia idée fixe — terava viljaga vürtsitatud roosa vein on uhiuus pöörane suvetrend

Roosa vein on soojal suvepäeval kõige lihtsam valik – klassikaline, kerge ja jääkuubikutega on see sõõm, mida juua päikeseloojangut nautides või piknikul sõpradega istudes. Sel aastal on trend, mis tõstab roosa veini uuele tasemele andes sellele sisse paraja hoo. Ütleme tere uhiuuele suvejoogile!