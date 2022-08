RETSEPTID | Võta mustsõstrahooajast maksimum! Mõnusad ja lihtsad toidud kohalikust supermarjast

Maitsekas ja vitamiinidest pakatav mustsõstar paneb iga toidu särama. Tee sellest želee või blenderda smuutiks nagu teeb Jamie Oliver, küpseta kook või vahvleid - häid aineid saad igal juhul. See maitseküllane must mari on tugev antioksüdant, sisaldab rikkalikult C-vitamiini ja kiudaineid. Piisab üksnes 80 grammist mustadest sõstardest, et rahuldada päevane C-vitamiini vajadus.