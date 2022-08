Söö nagu staar: 60aastane Top Gun`i staar Tom Cruise teeb filmitrikid kõik ise. Need toidud hoiavad teda vormis ja säilitavad noore välimuse

Niisiis, kuidas on 60-aastane Cruise vaevu vananenud pärast 1986. aasta algset filmi „Top Gun“? Tal on mõned tervislikud nipid, mis aitavad. Kuigi mõned Cruise`i toitumisharjumused võivad tunduda äärmuslikud, ei saa keegi lendavast lennukist välja hüpata ega kaljule ronida ilma range dieedita. Jah tõesti, Tom Cruise teeb kõik filmitrikid ise. Ka viimases Mavericki filmis ei näe Cruise mitte ainult noor välja, vaid on selgelt hoidnud ka oma keha noorena ja vormis.