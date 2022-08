Hea idee! Imelihtne viis, kuidas hommikused munad erakordselt maitsvaks praadida

Kui tavalised igahommikused praemunad on ära tüüdanud, prae neid edaspidi õli asemel hoopis pestos. TikTokis on juba üle 120 miljoni inimese vaadanud toitumisnõustaja Amy Wilichowski videot, kuidas see imelihtne ja väga nutikas trikk hommikusöögile hoopis põnevama maitse annab.