Jõujoogid – isetehtud mahlad! Mil viisil teha maitsvaid ja tervislike jooke? Kuidas tuunida mahlasid?

Suhkrust on saanud tabu ja nüüd on õige aeg vaadata kriitiliselt üle ka kodune mahlategu. Kuumutatud mahla saad näiteks korralikult pastöriseeritud pudelites säilitada ka üldse ilma suhkruta. Osad puuviljad-marjad on nii magusad, et lisasuhkrut polegi vaja. Hapuma mahla saad magusamaks teha alles juues. Selleks võid siis kasutada ka mett, agaavisiirupit või roosuhkrut.