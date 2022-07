Tomatisalati suureks timmimine – maitse ja aroomi mõjutajaks on vaarikaäädikaga kaste

Värskete salatite juures on üheks peamiseks maitse ja aroomi mõjutajaks kaste. Kui see on lame ja ilmetu, pole ka suurepärastel põhikomponentidel mingit lootust oma parimat maitsevormi näidata. Esmalt vali salatiõliks mõni suurepärane oliiviõli – näiteks Kreekast või Provence’ist, aga ka Liguuria oliiviõlid on eriliselt maitsetihedad. Kui sul on happelise koostisosana kastmes naturaalne äädikas, siis kasuta selle maitse tugevdamiseks suviti vaarikaid või teisi pehmeid marju. Äädikaks vali kas vaarika-, õuna- või hele palsamiäädikas, viimasesse saad ehitada palju erinevaid maitseid. Näiteks jäta vaarikad palsamiäädikasse paariks päevaks maitsestuma ja püreesta kõik enne kastmesse lisamist läbi. Naturaalne äädikas toob tomatite magususe eriti hästi välja.