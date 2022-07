Tige tikker? Üldse mitte! Suve keskpaiga superhoidis — TIKRIMOOS

Tikrimoosi on hea teha tooremapoolsetest tikritest, sest need sisaldavad palju pektiini, mis lubab moosil tarretuda mõnusaks želeeks. Ja kindlasti söö tikreid ka toorelt, nendes on rikkalikult C-vitamiini, sidrunhapet ja kaaliumi, tikrid alandavad põletikku, vähendavad veresuhkru taset ning aitavad kaasa insuliini sünteesile.