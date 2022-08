RETSEPTID | Imeline kukeseeneaeg: 10 viisi, kuidas kukeseentest lihtsaid ja argiseid roogasid valmistada

Kukeseeneaeg on käes! Eriti hästi maitsevad miniatuursed kukeseened, mis on maitsekad ja mõnusalt krõmpsud ja kui keegi neist sotsiaalmeediasse pildi julgeb postitada, on kisa taevani - „miks nii väiksed seened küll ära korjata?!“ Uskuge mind, väiksed kukekad on parimad, tõeline delikatess! Vaata, mida kukeseentest valmistada, rohkem retsepte leiad Oma Maitse Retseptiveebist!