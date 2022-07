Kutsu oma kööki meenümf Melissa! Aromaatne meliss tõstab toidu uuele tasemele

Sidrunmeliss ehk aedmeliss (Melissa officinalis) on perekonna tuntuim ja ainus Euroopas kasvav liik. Sidrunmeliss kasvab Vahemere maades, Türgis, Kaukaasias, Iraanis, Iraagis ja Kesk-Aasias. Teiste liikide kodumaa on Hiinas ja troopilises Kagu-Aasias. Teadmiseks, et melissi (Melissa) perekonnas on neli liiki lühikeste risoomidega püsikut ehk mitmeaastast rohttaime.

Melissil on rohelise lehe kaenlas 2–16 kaupa männases valged või roosakad kahehuulelised õied. Lõhna ja välimuse poolest sarnasel hallikate lehtedega naistenõgesel on õisikud varre tipus. Melissivarre tipus on lehed, see on väga hea eristamistunnus! Vili on nelikseemnis.

Meliss on huulõieline taim. Tema tuntumad sugulased on liivatee, münt, naistenõges, pune, basiilik, lavendel, rosmariin, salvei, piparrohi, väärispuitu andev suur tiikpuu jpt. Melissi lähimad sugulased on hiidiisop, tondipea, perovskia, majoraan, iisop, monarda, nõmmemünt, mägimünt, kivimünt, indiaanimünt, tuttmünt, käbihein ja mikromeeria. Nende tunnus on ­11–13 rooga tupp.

Värske meliss lisatakse enne serveerimist, kuivatatud meliss paar minutit enne keetmise lõppu.

Meliss kasvab kuni ühe meetri kõrguseks, ta on püstiste, tipus rohkesti harunevate vartega taim. Toitaine­vaesel pinnasel on taim madalam. Meliss on külmaõrn.

Meliss on õlitaim, toidutaim, maitsetaim, ilutaim ja ravimtaim ning hea meetaim. Melissiõli peamised koostisosad on healõhnalised geraniool, nerool, tsitronellool jt ühendid. Melissiõlist on leitud 106 erinevat ühendit. Vanemates taimedes on eeterlike õlide sisaldus suurem kui noortes taimedes. Melissiõli saadakse lehtedest veeaurudestillatsioonil ehk vedeliku aurustumisel keetmisel ja seejärel kondenseerumisel ehk vedelikuks tihenemisel.

Taime tarvitatakse värskelt või kuivatatult ja kogutakse kuivatamiseks õitsemise eel ja alguses. Kasutatakse värskeid ja kuivatatud lehti ning kogu ürti ehk taime maapealset osa. Taime kogutakse juunist augustini kuiva ilmaga.

Tuntakse mitmesuguseid sorte, mis erinevad saagikuse, taime kõrguse, maitse ja lõhna ning eeterlike õlide sisalduse poolest. Melissil on kirjulehiseid ja kollaselehiseid sorte.