Põnevad hapendatud köögiviljade retseptid ja palju nippe selleks, et hapendamine kindlalt õnnestuks

Hapendamine – see on teisisõnu piim­happebakterite abil toiduainete säilitamine. Hapendamine teeb maailma koduköökides come back’i. Tipprestoranidest uue alguse saanud vana tava on huulil kõikjal ja hapendamine on kasutuses eelkõige marineerimise asemel. Nende kahe meetodi vahe on põhimõtteline. Kui marineerimise puhul on eesmärgiks äädika abil kõik elusorganismid marinaadis hävitada ja tänu sellele purki ületalve hoida, siis hapendamise puhul pannakse piimhappebakterid säilitajatena tööle.