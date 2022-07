Nädalavahetus kahele! Armastus käib siiski kõhu kaudu. Need toidud panevad jälle liblikad kõhus lendama

Lapsed on eluõied ja toovad palju rõõmu, kuid vahel on hea olla vanematel ka kahekesi. Või oledki armsamaga otsustanud kahekesi elupäevi veeta, aga töö ja argipäev tapab ka kõige sitkema romantika. Meenutame, et armastus käib ikka kõhu kaudu. Selle menüüga ei pane iial puusse.