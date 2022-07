Lisaks toiteväärtuselt olulisele vadakuvalgule sisaldab ricotta-kohupiim ka erinevaid väärtuslikke mineraalaineid, vitamiine ja kaltsiumit, tänu millele on see imeline toode viimaste aastate jooksul tervisemaastikul aina rohkem ja rohkem tuntuks saanud. Veel on ricotta-kohupiim pälvinud suurt tähelepanu kaalulangetajate seas – seda just tänu oma väiksele rasvasisaldusele võrreldes teiste turul olevate ricotta-toodetega.

Toitumisnõustaja ja toitumisterapeut Deanne Pukk selgitab, mis on vadakuvalk ning miks eelistada ricotta-kohupiima.

Mis on vadakuvalk?

Juustude tootmisel tekkinud vadakust saadud valgud on vadakuvalgud. Antud valgud on toiteväärtuse seisukohalt väga head, sest sisaldavad kõiki olulisi aminohappeid ning lisaks ka glutamiini ja hargnenud ahelaga aminohappeid (branch-chain amino acids), mida on vaja rakkude tervisele, lihaste kasvule ja valkude sünteesiks. Meie organism moodustab valgust juukseid, lihaseid, küüsi, kõõluseid ja teisi keha struktuure. Vadakuvalk on kergesti omastatav ning võrreldes teiste valgutüüpidega imendub soolestikus kiiresti.

Miks eelistada ricotta’t?

Ricotta-kohupiim sisaldab praktiliselt kõiki elusrakkude moodustamiseks ja funktsioneerimiseks vajalikke ühendeid – süsivesikud, rasvad, valgud, mineraalained, kaltsium, vitamiinid on kõiki asendamatuid aminohappeid sisaldava valgu ning hästiomastatava rasva allikad. Ricotta’s olev piimarasv sisaldab A-, E- ja D-vitamiini. Mineraalainetest sisaldab ricotta lisaks kaltsiumile ka kaaliumi, magneesiumi, naatriumit, kloori ja fosforit.

Eesti Tervise Arengu Instituudi andmetel on parimad kaltsiumiallikad piimatooted, sh ricotta-kohupiim, ning tarbida tuleks piimatooteid kuni 3% päevas. Üks portsjon on näiteks 100 grammi ricotta-kohupiima ja see annab juba 1/3 päevasest kaltsiumivajadusest.

