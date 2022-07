Kui palju me vajame vett ja kust algab ebatervislikkuse piir?

Et vähene veejoomine on seotud paljude selliste tervismuredega nagu kukkumine, luumurrud, kuumarabandus, neeruhaigused, kusepõie- ja käärsoolevähk, infektsioonid, kuiva silma sündroom, hambakaaries, on üldiselt teada. Aga ka veejoomisega ülepingutamine võib olla ohtlik.