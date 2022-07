Kutsu oma kööki meenümf Melissa!

Sidrunmeliss ehk aedmeliss (Melissa officinalis) on perekonna tuntuim ja ainus Euroopas kasvav liik. Sidrunmeliss kasvab Vahemere maades, Türgis, Kaukaasias, Iraanis, Iraagis ja Kesk-Aasias. Teiste liikide kodumaa on Hiinas ja troopilises Kagu-Aasias. Teadmiseks, et melissi (Melissa) perekonnas on neli liiki lühikeste risoomidega püsikut ehk mitmeaastast rohttaime.