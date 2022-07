Tore ühiskokkamine, mis muutub hetkega ühismasenduseks

Ma ei olnud eriti rõõmus, kui too kaaslane tundis suurt vajadust minu sibula­hakkimist kommenteerida. Sain aru, et tema jaoks on eluliselt oluline, et kõik oleks piinliku täpsusega perfektsuseni viimistletud. Kuid mina oleksin tahtnud piltlikult öeldes noa, sibula ja lõikelaua nurka visata. Tee siis ise, kui ei meeldi! Inimeste tundlikkustase on muidugi äärmiselt seinast seina. Aga esmakohtumisel oleks ehk targem taolised peensused enda teada jätta. Jututeemat võib olla küll raske leida, aga taoline totter targutamine eduni ei vii. Isu kadus ja pastat nokkides sai selgeks – selles köögis ma enam ühtki sibulat ei haki. Targutamine rikkus toreda kohtingu ja tõmbas vee peale ka tulevastele.