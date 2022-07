Leitsakuaja külmad supid

Külmsuppide seas on kõige enam kuulsust kogunud slaavlaste rammus okroška ja hispaanlaste mahlakalt küüslaugune gazpacho. Külm­suppidel on veel üks hea omadus lisaks tohutule variatiivsusele, nendes saad ära kasutada eelmiste päevade prae- või grillijääke ja ka hooajaliselt valmivaid köögivilju. Paljudesse suppidesse sobivad need ka hapendatud kujul ja see tõstab külmsupid eriti tervislike toitude sekka.