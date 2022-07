KoduKOHVIK

Kohvikuseintel on ajalugu, Viljandile omast punast telliskivi ning ajahambale hästi vastu pidanud palkseina. Lihtsatel seinariiulitel on hoolikalt valitud Eesti ja Soome disaintooteid, kunsti, mitmesugust tervisekarastust. Toal on must lagi ning stiilsed ämblikvalgustid püüavad pilku. Kui kohvikumööbel oskaks rääkida, siis saaksime kindlasti kuulda palju huvitavat – igal kriimul on oma lugu. Massiivne lett on lookas koogikeste ja saiade all, kohvimasin pahiseb lõbusalt, salapäraselt keerdunud valgustid leti kohal valgustavad tähemustris põrandat. Ruumis on palju rohelust ning mahe muusika paneb sind tundma end kui kodus.