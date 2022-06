KÕRVETAVALT KUUM! Külm jook ja jäätis? Vale! Kuuma ilmaga jahutavad hoopis need toidud

Suurem osa aastast on Eestis külm ja jahe. Inimkeha oskab hästi toime tulla ja sooja hoida, kui on miinuskraadid. Aga mida teha siis, kui õues on põrgukuumus? Higistamine on põhiline füsioloogiline moodus, kuidas meie keha kuumust trotsib: kõigepealt suureneb verevool nahas, jalgades ja kätes ja kuumus väljub naha kaudu ja muutub veeauruks. Inimesel on miljoneid higinäärmeid ja kui on oht higistada, peaks igaüks kindlasti üle vaatama, et tarbiks piisavalt vedelikku ja sööks õigeid toite.