Söö nagu staar: Mida söövad rallisõitjad? WRC täht Elfyn Evans sööb enne võistlust ainult kahte toitu

Eilse Safari Rally Kenya dramaatilise võistluspäeva lõpetas kolmandana Toyota tiimi sõitja Elfyn Evans. Üks võistluspäev on veel ees ja rallitiimid jälgivad kullipilgul, et tehnika alt ei veaks. Kuid sama oluline on ka see, et sõitja oleks vormis. Evans räägib, milline toit aitab tal võistlusteks valmistuda ja rallit sõita.