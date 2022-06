Magus amps grillilt: rabarberikook, mustikavõikud, grill-Napoleon ja palju muud

Magustoidul on väga tähtis roll. Selle kui söögikorda lõpetava käigu sisuline mõte on meeldiva maitseelamusega aidata organismil alustada rikkaliku põhiroa seedimist. Magustoidu võõrapärasem nimetus dessert on pärit vanast prantsuse sõnast desservir, mis tõlkes tähendab laua koristamist.