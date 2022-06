Palju õnne! Fotokunstikeskus ja restoran Fotografiska said kolmeaastaseks!

„Me ei ole fine dining restoran, vaid pakume inimestele maitsvat ja ausat toitu, mille tegemisel lähtume põhimõttest „lehest juureni, ninast sabani’,“ selgitas restorani peakokk Peeter Pihel restorani loomise ajal. Nüüd on keskus ja restoran juba kolmeaastased ja väga populaarsed paigad nii kohalike kui ka turistide seas. „Oleme vaid kolm aastat vanad, aga see aeg on olnud intensiivsem, kui arvata oleks osanud või soovinud. Esimesse poolde aastasse jäi Fotografiska käivitamine, mis viis meid raketina kõige külastatavamaks majaks linnas, sellele järgnenud covidi kaks aastat tegid aga meid ettevõtte ja tiimina tugevamaks kui varem,“ lausus Fotografiska Tallinn tegevjuht Margit Aasmäe. Fotografiska Tallinn avati 2019. aasta juunis esimese rahvusvahelise asukohana väljaspool Stockholmi, tänaseks on Fotografiska laienenud New Yorki, 2023. aastal lisanduvad Berliin, Miami, Shanghai.