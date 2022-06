Oliiviõli saab uue nimetuse – neitsioliiviõli muutub väärisoliiviõliks. Miks esimene nimetus ei sobi?

Nimetus neitsioliiviõli on tõlgitud inglise keelest. „Inglise virgin on käibel nii nimi- kui ka omadussõnana, tähenduseks vastavalt neitsi ja neitsilik,“ kirjutab Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja Sirje Mäearu artiklis „Toidusõnad sihikul“. Omadussõna virgin ja nimisõna ühendi tõlkimisel eesti keelde pole sõnasõnaline tõlge kõige sobivam ning valida tuleks mõni teine keelend, nt virgin forest – põlismets (mitte „neitsimets“), virgin soil – uudismaa (mitte „neitsimaa“), virgin speech – esimene kõne (parlamendis) jne. „Nõnda peaks toimima ka ühendi virgin oil ja selle kõrval kasutatava pikema nimetuse virgin olive oil puhul. Viimasest selgub, et tegemist on teatava oliiviõliga,“ selgitab Mäearu.