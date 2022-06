Tahaksid kogu aeg häid toidulõhnu nuusutada? Aga palun: pekiparfüüm ja juustune küünelakk!

See, et puuviljade, ürtide ja maitseainete lõhnu kasutatakse parfüümide loomisel, on kõigile teada. Aga kas sa teadsid, et maailmas on olemas ka peekoni, grill-liha ja leiva lõhnaga parfüümid? Nüüd on ilutootjad astunud sammukese veel edasi – välja tuli juustulõhnaline küünelakk.