Toiduohutuspäev! Mis on toiduohutus ja kuidas kodus toitu ohutult valmistada?

Üleilmsel toiduohutuse päeval ütlevad toiduteadlased, et ainult siis, kui toit on ohutu, saame selle toiteväärtusest täit kasu. Ebaturvaline toit on paljude haiguste põhjuseks ja aitab kaasa muudele vähem ja rohkem rasketele terviseseisunditele, nagu kasvu- ja arenguhäired, mikrotoitainete puudused, mittenakkuslikud või nakkushaigused ja vaimuhaigused. Mis on toiduohutus?