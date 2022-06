Marineerimine ja hapendamine: kas naturaalne äädikas on tervislik marinaadiaine?

See on siililegi selge, et 30% lauaäädikas on ohtlik toiduaine. Katsed on näidanud, et lauaäädikas mõjub maksale kaks korda kahjulikumalt kui alkohol, soodustades maksatsirroosi teket. Veel väljutab äädikas organismist fosforhappe soolasid ja ülestimuleerib kilpnääret. Aga mis vahet on keemilisel ja naturaalsel äädikal ning kas naturaalne on toitudes tervislikum?