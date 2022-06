Ole valmis maasikahooajaks! Kaval nipp, kuidas maasikaid kauem söögikõlbulikena hoida

Pole küll veel maasikate tipphetk, aga esimesed Eesti marjad on juba kohal. Maasikas on nõudlik mari ja kipub kiiresti pahaks minema - võib juhtuda, et juba päeva või paariga tekib maasikatele hallitus. Selleks, et marjad kauem vastu peaksid, on üks lihtne meetod.