KUULA SAADET | Toidupoe tagatoas #6. Ka pakendil saab olla mitu elu

Toiduvaldkonnas räägitaks tõenäolisemalt kõige enam sellest, milline on pakendi jalajälg planeedile. Põhjuse selleks annab esiteks fakt, et pakendid on need, millega toitu müüakse ja mis on kõigil pidevalt silme ees. Teiseks räägitakse toiduvaldkonna puhul nii palju pakendist, kuna see teema puudutab absoluutselt igaüht. Niisiis ... millised alternatiivid võiksid olla praegusele olukorrale?