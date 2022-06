Kohvigurmaanide valikuid täiendab Londoni röstikoda

Erikohvi valik Eestis polegi nii suur, seetõttu on hea meel tõdeda, et nüüdsest on Mission Coffee Works e-poest saadaval kohviube, milles ei pea pettuma ka nõudliku maitse-eelistusega kohvijoojad. Eestlaste asutatud röstikoda Londonis suudab pakkuda valikut vaid parimatest ubadest.