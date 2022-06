Kuidas võtta suvest maksimum?

Iga matk on mõnusam, kui varustus on õige. Siis pole vaja karta ka seda, kui vihmasabin vahepeal matkajatele tere ütleb.

Maxima on sel suvel matkajate suur sõber, sest sel suvel üllatatakse kliente võimalusega soetada väga odavalt Spear & Jacksoni kollektsiooni stiilset ja praktilist matkavarustust.

Juunis algabki uus Maxima kleepsukampaania, mis on suunatud matkavarustuse hankimisele ja täiendamisele.

Kuidas matkakleepsude kampaania toimib?

Viis Maxima kleepsu koguneb kergesti ja nende viiega ollakse matkavarustust valides juba tegijad. Nii näiteks maksab kvaliteetne seljakott muidu 79,99 eurot, viie Maxima kleepsuga aga ainult 34,99. Enam kui poole odavam! Kellele aga fortuuna naeratab, võib selle seljakoti lausa loosiga võita! Võimsaid loteriiauhindu on teisigi – näiteks Apple’i telefon või nutikell.

Samasuguses suurusjärgus on ka funktsioonirohked taskunoad ja karabiinid, taskusse mahtuv veekindel matkatekk, termokotid, matkakepid ja kõik vajalik lõkkekööki. Kampaania ajal Maximas käies on kogu pere matkavarustus peagi koos!

Korralik kaup kestab kaua

Spear & Jacksoni sajanditepikkust töökogemust ja kaasaegset innovatsiooni kiidavad matkasõbrad enam kui sajas riigis, nüüd on Maxima toonud selle kvaliteedi ka Eestimaale. Matkavarustuse kvaliteeti on raske üle hinnata – korralik varustus kestab kaua ega jäta sind rännuteedel hätta. Loodusesõber oskab kestvat väärtust hinnata ka selle järgi, et pikk kasutusaeg aitab säästa keskkonda.