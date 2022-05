Põllumajandus kolib jõudsalt linnaruumi - see kevad panevad ka lasteaiad üle Eesti kartuli maha

Hüperlokaalne ja ise kasvatatud toit on trend. Seda me teame, et rõdud, terrassid, lodžad, aga ka pargid või tööstushoonete katused kattuvad suurlinnades kõik pottide ja istutuskastidega. Nüüd osalevad aktsioonis juba ka koolid ja lasteaiad. Linnas elamine ei välista enam ise toidu kasvatamist. Kogukonnaaiad teevad võidukäiku. Saad olla kindel kasvatatava kvaliteedis ja maheduses. Lisaks on näpu mulda pistmisel ka stressi ja pingeid leevendav mõju. Eriti just ärevatel aegadel.