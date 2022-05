KUULA SAADET | Toidupoe tagatoas #4: toiduraiskamise vastane võitlus peab algama kodust

„Kahjuks ei saa tänapäevases kaubanduses viia toiduraiskamist nulli. Seis, kuhu meie oleme tänaseks jõudnud, on küll juba väga hea, aga potentsiaali on siiski veel. Arusaadavalt soovib klient saada laia valikut, mida kõike ei osteta ära. Kui valikut vähendada, poleks klienti ja kukuks kokku kogu äriline ökosüsteem, mida üks tänapäevane kaubandus on. Samas ei tähenda see seda, et poleks arendatud välja detailseid digisüsteeme, mis hindaksid kliendi homseid ootusi võimalikult täpselt. Me püüame raisata nii vähe kui võimalik,” räägib Rimi Eesti jätkusuutlikkuse juht Katrin Bats.