Ükskõik, kui palju pidulisi vaja ära toita on, need viis vaprat catering'i ettevõtet tulevad sulle kindlasti igas olukorras appi – vali ainult meelepärane välja!

OÜ Catering Service

OÜ Catering Service põhitegevuseks on toitlustamine ehk catering-teenuse pakkumine ja üritusteks vajamineva inventari rent. Tänaseks on tegutsetud juba üle 20. aasta, mis on Eesti catering’i turul üsnagi pikk aeg. Kogu selle aja jooksul on teenindatud palju ning väga erineva ilme ja suurusega üritusi: alates kahe inimesega üritusest kuni 2500 inimesega ürituseni üle kogu Eesti.

OÜ Catering Service'i teenindada on olnud ka enamik Eestit külastanud kõrgeid väliskülalisi ning nii on saanud nende väga headeks koostööpartneriteks ka Vabariigi Presidendi Kantselei, Eesti Välisministeerium ja välisriikide saatkonnad. Teenuse osutamisel lähenetakse kliendile personaalselt ning loomulikult on iga klient tähtis.

Samuti on OÜ Catering Service'il olemas ka interneti tellimiskeskond www.e-catering.ee, pakkumaks sulle lihtsat ja soodsat võimalust tellida omale koju või kontorisse kvaliteetne toitlustus.

Alates 1. jaanuarist 2008 on OÜ Catering Service Lillepaviljoni operaatoriks, kes korraldab kogu maja ja aia igapäevast tööd ning rentimist. Lisainfo: info@lillepaviljon.ee.

Lisainfo: info@catering.ee, 661 1025, www.catering.ee.

MARU Catering

MARU Cateringi kogemus ulatub aastasse 2012, mil alustati Lennusadama ja Paksu Margareeta ametliku toitlustajana. MARU käe all on saanud teoks eri mastaabi ja tegumoega sündmused: vastuvõtud, firmapeod, banketid, sünnipäevad, pulmad, konverentsid, seminarid, piknikud ja grillpeod. Nüüdseks on Lennusadamas toitlustatud üritusi, kus on osalenud inimesi 20-st 700ni. MARU on saanud sündmustelt palju positiivset tagasisidet ja kliendid on hakanud kasutama MARU teenust ka Lennusadamast väljaspool.

Tänu suurenenud nõudlusele on MARU oma võimekuselt kasvanud nii suureks, et teenust on võimalik tellida kliendi valitud peokohta kogu vajamineva inventari ja toiduga ning klientidele tehakse alati personaalne pakkumine vastavalt tema soovidele ja vajadustele.

MARU Cateringi eesmärgiks on läbi kvaliteetse tooraine ja esindusliku teeninduse tagada igale kliendile meeldejääv maitseelamus.

MARUs ollakse kindlad, et eriline ja meeldejääv sündmus saab alguse põhjalikust planeerimisest ning heast koostööst.

Lisainfot MARU Cateringi kohta leiad SIIT.

Tark Catering

Tark Catering on üks Tallinna toitlustusvaldkonna hästi varjatud saladusi. Veel leidub tegijaid, kes kasutavad toidu valmistamisel päris võid, koort ja teisi tooraineid, mida paljud suurköögid endale lubada ei saa.

Pisikesest koduköögist välja kasvanud ettevõte suudab täna teenindada mitmesaja külalisega üritusi, kuid üks asi on jäänud muutumatuks — palav armastus kvaliteetse toidu vastu. Tegelikult ka hinnad, mis on taskukohased isegi koduse sünnipäeva pidajale. Hea meelega võetakse vastu tellimusi ka väga väikeste seltskondade toitlustamiseks.

Tellimine käib mugavalt läbi veebilehe, kuid kui tellija vajab koguste arvestamise ja menüü kokkupanekuga nõu, aidatakse meeleldi.

Kas pöörduda tohib ka näiteks kõigest 2 päeva enne üritust, catering’i maailma keeles — lootusetult hiljaks jäänuna? Tohib küll. Mingi kavala lahenduse suudab Tark alati välja pakkuda.

www.tarkcatering.ee

TULI Catering

TULI Catering pakub kvaliteetset catering-teenust üle Eesti. Kasutatakse kodumaist toorainet, mida seotakse oskuslikult aasiapäraste ürtidega. TULI pakub natuke teravust, vürtsi ja toob tükikese Aasiat eestipärastesse toitudesse.

Tulemuseks on tõeliselt omapärane ja erakordne maitseelamus. Kliendi rahuolu on kõige tähtsam – TULI eesmärgiks on alati pakkuda professionaalset teenust. Erilist rõhku pannakse ka korrektsele riietusele, meeldivale teenindusele ning kogu üldpildile, sest eesmärgiks on pakkuda klientidele alati üllatusmomenti.

TULI Catering on väga paindlik ning arvestab ka väga nõudlike klientide vajadustega. Nii jääbki võõrustajal üle vaid külalised kutsuda, koht välja valida ja kapist paremad riided välja otsida, et vääriliselt oma pidu nautida.

Ja kui pidu läbi, pole muud, kui oma kingid, lilled ja pidustusest üle jäänud ning kaasavõtmiseks kenasti ära pakitud söök näppu võtta, et kergel sammul ukse poole sammuda. Ilma, et peaks muretsema, kuidas küll need miljon taldrikut puhtaks, pokaalid poleerituks või rosoljesed linad taas valgeks saavad. Ka kõige selle eest hoolitseb see sama tubli meeskond.

TULI Catering toitlustab nii firmapidusid, erapidusid kui ka kohvipause.

Täpsema info ühes tehtud tööde ning näidismenüüdega leiad aadressilt http://www.tulicatering.ee/.

Event Catering

Sel kevadel tähistas Event Catering juba kolmeteistkümnendat sünnipäeva. Kolme noore kelneri ideest sündinud ettevõtmine on aastatega kasvanud täisteenust pakkuvaks ettevõtteks, mis on saavutanud catering'i turul arvestatava koha. Eelkõige on Event Catering tuntud oma maitsvate toitude ja meeldiva teeninduse poolest. Pakutakse menüüd, mis on väga lai – alates suupistetest, mis sobivad konverentsidele, kuni pidulike a’la carte õhtusöökideni, sinna vahele mahuvad veel toitlustamine pulmades, jõulupidudel, suvistel grillpidudel või kus iganes klient soovib.

Tellijate soove käsitletakse alati personaalselt ja leitakse maksimaalselt parim lahendus vastavalt sündmuse ja tellija eripärale.

Tänu headele koostööpartneritele on võimalik pakkuda väga erinevaid lahendusi ruumide dekoreerimisel ja sisustamisel, samuti on võimalik tellida heli- ja valgustehnika lahendusi.

Event Cateringil on valmidus teha sündmusi nii 10-le inimesele kui ka 2000-le. Keerulised ja vastutusrikkad sündmused on Event Cateringi meeskonnale motiveerivateks väljakutseks ja kvaliteedis ei anta kunagi järele.

Lisainfo leiad SIIT.