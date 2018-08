Kuidas võimaldada endale suurepärane grillimiselamus?

Suvi on grillimise tippaeg ja loomulikult tahaks kõik ka koduaias grillides meisterkokalikult maitsva tulemuseni jõuda. Tihtipeale aga ei vasta valminud toit ootustele – grilli süütamisega on palju vaeva, liha küpseb üle või jääb tooreks ning kogu protsess on üks paras tüütu jändamine.

Palju on neid, kes oma grilliga ühel või teisel põhjusel päriselt rahul ei ole või peavad end lootusetult saamatuks grillijaks. Tegelikult aga ei pruugi asi olla teie saamatuses. Põhjused võivad olla selles, et olemasoleva grilli kvaliteet ja omadused jätavad tõsiselt soovida. Kui otsida tõeliselt suurepärast grillimiselamust koos oma kõikide võimalustega, tasub pöörata pilgud Kamado Joe keraamiliste grillide poole. Kamado Joe grille on lihtne seadistada, kasutada ja puhastada — kõik Kamado Joe grillide detailid on välja töötatud selleks, et iga grillimiskogemus oleks nii meeldiv ja rahuldustpakkuv kui vähegi võimalik.



Kamado Joe ei ole lihtsalt tootesari. See on grill, mis sündis sellest, kui kaks kokkamist armastavat meest end maailma parima keraamilise grilli loomise nimel tõsiselt kätte võtsid, eesmärgiks parim kvaliteet, nutikad lahendused ning rohkelt uuenduslikke lisatarvikuid.

Foto: Kamado Joe

Iidse Aasia stiilis grillina on Kamado-tüüpi grillid paksude seintega küpsetusanumad, mis annavad lihale, kalale ja köögiviljadele rikkaliku suitsuse maitse. Tänu tehnoloogiale, mis on tuntud juba sajandeid, voolab õhk läbi grilli keraamilise korpuse ja ventilatsiooniavaga kuplist välja, samas kui grillsöe tükid ärkavad suitsu ja kuumuse mõjul ellu. Kamado Joe keraamilised grillahjud on hermeetilisemad ja hoiavad paremini kuumust ja suitsu kui kahe koldega korstnatega BBQ ahjud või muud grillahjud. Tegu on söegrilliga ja BBQ ahjuga kaks ühes. Jah, nimetame teda grilliks, kuid Kamado Joe on ühtlasi ka suitsutamiseks mõeldud ahi — vaieldamatult parim lahendus maailmas!

Foto: Kamado Joe

Mõned nipid ideaalse grillroa küpsetamiseks

Lase lihal enne grillimist umbes tund toasoojas seista, nii ei toimu järsku temperatuuri muutust ja liha pruunistub kiiremini.

Väga hea on grillsöe süütamiseks kasutada spetsiaalset sütekaminat/starterit, süüteõli (alkohol + toiduõli) või ökoloogilisi süütekuubikuid. Kuid korralik Kamado Joe puusüsi süttib väga lihtsalt ka toiduõli ja paberituustiga.

Tavaliselt kulub ca 10 minutit süütamisest, et söed hakkaksid ühtlaselt hõõguma ja leeki enam ei oleks. Kui süte pealispinnale tekib õrn valge tuhakiht, on söed valmis. Hõõguma saad söed kiiresti, avades nii alt kui ülevalt õhuavad. Kamado Joe grillide uuenduslik disain lihtsustab õhuvoolude juhtimist grillis. Ülemise ja alumise ventilatsiooniava reguleerimine võimaldab hõlpsasti lisada grilli õhku või võtta seda vähemaks, et kuumust suurendada või vähendada.

Aseta liha grillile alles siis, kui grill on terasharjaga puhastatud, rätikuga puhtaks pühitud ning toiduõliga kergelt kokku määritud ning grillrest on kuum!

Pruunista liha alguses kõrgemal kuumusel ühelt küljelt ja siis teiselt küljelt (nii saad isuäratava triibulise välimuse).

Seejärel tõsta liha grilli vähem kuumemale alale või kõrgemal asetsevale restile järelküpsema, sulge grillikaas (võid laduda mitu lihalõiku üksteise peale, et need liigselt ei kuivaks). Soovi korral kasuta fooliumisse mähkimist, et mahlad püsiksid.

Peenikeses sooles toorvorstid aseta grillile nii, et need oleksid ühtepidi kaardus — siis on hea lapikute tangidega ühekorraga mitu vorsti ringi keerata ja ei pea neid ühe kaupa liigutama.

Grill-liha küpsust saad kontrollida hinnates liha pinna pruunistusastet (kergitades kergelt lihalõigu ühte äärt). Väherasvase liha puhul peab jälgima liha pealse pinna ja külje värvimuutumist — kui see muutub kahvatuks või halliks siis peab kontrollima liha alumise pinna pruunistust kergitades kergelt lihalõigu ühte äärt. Grill-ribid on valmis kui ribikondiotsad on veidikene liha küljest lahti tulnud ja ribikontide vaheline liha on näpuga katsudes pehme. Kõige õigem on kasutada varrastermostaati, et mõõta liha sisemust, vältimaks üle küpsetamist. Erinevate lihade küpsetamise temperatuure küsi Veltekspert spetsialistilt.

Liha pööramiseks kasuta mugavaid grilltange, mitte kahvlit. Marinaadis lihalõikude ja tooreste grillvorstide jaoks on parim kasutada lapiku otsaga grilltange.

Kamado Joe tüüpi grilliga toitu valmistama hakates oleks mõistlik endale kõigepealt selgeks teha grillimise alustõed. Uuri, kuidas käsitleda grillimise põhielemente nagu tuli, suits, kaugus ja pinnad, vaid nii omad täit kontrolli oma grilli üle ning võlud grillilt tõelisi hõrgutisi. Ole seltskonna staar ja sära oma Kamado Joega!

Foto: Kamado Joe

