Tume šokolaad, mille kakaosisaldus on vähemalt 70% või kõrgem peletab vajadust tarbida magusaid, soolaseid või rasvaseid toite.

49. grammis suure kakaosisaldusega tumedas šokolaadis on flavonoidide ja polüfenoolide sisalduselt samaväärne 196 milliliitri punase veini kogusega, mida soovitatakse päevas tarbida südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamiseks.

Vaatame üle veel põnevaid fakte tumedast šokolaadist:

1. Kõige maagilisema toimega on šokolaadis flavonool epikatehhiin, mis on antioksüdant. Ta mõjub raku "jõujaamale" – mitokondritele. Nende heaolust aga sõltub paljude haiguste, nt Alzheimeri, vältimine, väidab California ülikooli biomeditsiini professor Villarreal (2012).

2. Ameerika Keemikute Ühing pühendas 2012. a märtsikuisel konverentsil San Diegos kakaole ja šokolaadile 3-tunnilise sümpoosioni. Selles osalesid kakaouurijad kogu maailmast.

3. Šokolaadis leiduv teobromiin, mis on inimesele meeldiv, on koertele ja kassidele mürgine. Nende organism ei suuda seda kemikaali seedida ning tekib närvisüsteemi kahjustus ja surm. Eriti ohtlik on see väikestele lemmikloomadele.

4. Kombineerides tumedat šokolaadi teiste kasulike toiduainetega, suureneb kasutegur veelgi. Näiteks moodustavad tume šokolaad ja roheline tee eriti kõrge antioksüdantsusega vahepala.

5. Antioksüdatiivsed omadused püsivad tumedas šokolaadis samal tasemel vähemalt 5 kuud.

Infotmatsioon pärineb Eesti Toiduliidult.