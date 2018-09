Eesti kuulsaim kanepitalu, külmpressitud toiduõlisid, kiviveskijahusid ja gluteenivabu tooteid valmistav Tammejuure mahetalu on tegelenud põllumajandusega juba ligi 30 aastat. Kogu toodang on kontrollitud ja öko sertifikaadiga, mis annab tarbijale kindlustunde, et kaup on aus ja ilma keemiata kasvatatud.

Erinevalt suurtest tööstustest, kelle toodang jääb tihti lattu seisma, on mahetalul võimalus toota väikestes kogustes, et pakkuda tarbijale võimalikult värsket toodangut. Tammejuure talus annavad oma panuse pereema Anita, isa Teet ja lapsed Kaupo, Karin, Kairi, kes peale ülikooliõpinguid oma teadmisi nii põllumajanduses, turunduses kui ka ettevõtluses rakendada saavad. Kui aastal 2012 töötlemisega alustati, ei osanud pererahvas unistadagi, et kuue aasta pärast saab väikesest mahetalust tuntud tegija ning toodangut müüakse supermarketites, ökopoodides, tööstustele, restoranidele ning Soome ja Lättigi.

Edu saavutati hetkest, mil Tammejuure kanepiõli pälvis tiitli parim mahetoode 2013. Seejärel hakati mahetalu vastu rohkem huvi tundma ning sooviti seda külastadagi. Ehitati puhkemaja, et huvilisi vastu võtta ning üritusi läbi viia. Turism andis võimaluse klientidega otse kohtuda ning töö veelgi huvitavamaks muuta — külalisi jätkub nii kohalike seast kui ka üle maailma. Inimesed tulevad kanepipõllule elamust nautima ja selfisid tegema. Samuti korraldab Tammejuure talu EV100 raames vanade eestlaste kanepitoitude valmistamise õpitubasid, et taaselustada kanep kui muistne väetoit.

Asendamatu kanepiõli

Õlikanepit kasvatatakse talus juba üheksandat aastat. Kanepiseemned panevad käsitööleiva mõnusalt krõmpsuma, neid saab lisada küpsetistele, toidu sisse, salatisse, pudrule, smuutile, samuti sobivad need röstimiseks, purustamiseks, idandamiseks. Kui eemaldada kanepiseemnelt kest, saab sellest hõrgu pähklise maitsega kooritud kanepiseeme, mis ei jää hammaste vahele kinni ning on mõnus ja tervislik vahepala niisama näksimiseks ja toidu kaunistamiseks. Tammejuure kooritud kanepiseemned pälvisid tiitli parim tervisetoode 2018.

Kanepiseemnetest valmistab Tammejuure külmpressitud kanepiõli, mis filtreeritakse puhtaks, kuid ei rafineerita. Tulemus on pähkli-päevalilleseemne maitset meenutav roheline toiduõli, mida võetakse lusikatäis päevas immuunsüsteemi tugevdamiseks ning kolesterooli alandamiseks. Samuti on see suurepärane naha niisutaja, selle tooni ühtlustaja ning E-vitamiiniga toitja. Kanepiõli ei ummista poore, aitab võidelda aknega, leevendab dermatiiti, nahaärritust, sügelust ja kuivust. Peretütred kasutavad kanepiõli juba aastaid tavalise kreemi asemel. Samuti sobib kanepiõli juuksemaskiks, jättes juba pärast esimesi kasutuskordi pehme ja särava tulemuse.

Kanepiõli sobib ideaalselt smuutidesse, jogurtisse, püreesupile, salatisse, putrudele, pestole, maitsevõile, dipile. Tammejuure kanepiõli sisaldab rikkalikult oomega-3-6-9-rasvhappeid, antioksüdante, klorofülli, E-vitamiini, GLA-d, edestiini. Kanepiõli kasutatakse massaažiks ja looduskosmeetika valmistamiseks. Sellega ei tohi siiski praadida, kuna õli muutub kibedaks ja kasulikud asendamatud rasvhapped hävivad. Värskelt toodetud kanepiõli on rohelise värviga ja ei ole kibe ehk rääsunud!

Kanepijahuga seedimine korda

Tammejuure valmistab eriti pehme ja peene tekstuuriga kanepijahu, milles on lausa 50% valku. Kanepivalku peetakse väga hinnaliseks, kuna see on kergesti seeduv ja organismile hästi omastatav. Kõrge kiudainesisalduse tõttu soovitatakse seda kasutada seedimise soodustamiseks ja soolestiku puhastamiseks. Kanepijahu on gluteenivaba ning sisaldab magneesiumit, kaaliumit, fosforit, väävlit, kaltsiumit ja rauda. Lusikatäie kanepijahu võiks lisada näiteks pudrule, küpsetistele, jogurtile, pannkoogitaignale ja magustoitudele.

Spordi ja dieedi harrastajatele on mõeldud kanepi proteiinipulber, mis on sama väärtuslik kui kanepijahu, kuid vähendatud energia ja rasvasisaldusega. Kiudainepulber sisaldavad kiudaineid peaaegu 30%. Seega leiab igaüks endale sobiva väetoidu!

Kanepist valmistab mahetalu ka kanepi spaakreemi, mis on hea looduslik kehakoorija ja kandade hooldaja, ning rahustavat ja organismi puhastavat kanepiteed.

Erilised õlid ning kiviveskiga jahvatatud päris jahud

Tammejuure kasvatab ka rüpsi, mooni, nisu, hernest, rukist ja kaera. Kuna rüps on aretatud naerist (raps ju kaalikast), on rüpsiõli võrreldes tavalise rapsiõliga pigem magusa või neutraalse mekiga. Aastal 2016 võitis Tammejuure rüpsiõli konkursil Parim Mahetoode auväärse teise koha.

Rüpsiõli sobib praadimiseks ja kuumutamiseks (suitsemispunkt 240 kraadi), marinaadidesse, pastale, erinevatesse tainastesse, samuti küpsetiste ja koogivormi määrimiseks. Rüpsiõli annab toidule (sh pannkookidele) kuldse värvi ja koduse maitse. Tootevalikust leiab ka maitseõli ehk ökorüpsiõli küüslauguga, mis sobib eriti hästi kartulite ja köögiviljade praadimiseks.

Mooniõli on halvaamaitset meenutav ja sobib hästi toidu peale niristamiseks. Tudraõli on samuti hea oomega-3-6-9-rasvhapete allikas, mida paljud eelistavad selle võimaitset meenutava meki tõttu kibedale linaõlile. Tuder on ristõieline taim ja tuntud pigem idanaabrite seas.

Alates 2015. aastast jahvatatakse Tammejuures uue puidust kiviveskiga peent rukkijahu ehk püüli ning sõredat rukkikroovjahu vanade eestlaste kombel. Tammejuure kiviveski säilitab kasulikud ained ja jätab tekstuuri pehmeks ja õhuliseks. Tänapäevane tavaline valtsveski ajab jahu kuumaks, väheneb kasulike ainete osakaal ja maitse ei ole enam nii ehtne nagu kiviveskiga valmistatud jahvatis.

Päris ehtsa mannaga valmistatud mannapuder on kerge magusa mekiga ja teralisema tekstuuriga. Värvuselt on jahud ning manna pruunika-kreemika varjundiga, sest kui pruunikat nisutera jahvatada, siis peakski olema sealt tulev jahvatis pruunikas, mitte valge ehk pleegitatud.

Eriti põnev on sõre nisujahu, millega saab korrektse tulemuse küpsetiste puhul, kastmetele lisades ei lähe see tükki ja paneerimisel muutub mõnusaks krõmpsuks. Leiva küpsetamiseks sobib kas peen Tammejuure rukkijahu, rukkikroovjahu või täisterarukkijahu, olenevalt sellest, kas soovitakse koduse leiva väljanägemist või pigem peenleiva tekstuuri.

Kuna kaer ja hernes ei sisalda sarnaselt kanepiga samuti gluteeni, valmistatakse teise veskiga peent ja kohevat kaerajahu ning hernejahu, samuti kaerakliisid. Kaerajahu on maitsev lisand koogi-, biskviit-, küpsiste- ja pannkoogitainastesse, sobides hästi nii küpsetistesse kui ka toidu valmistamiseks. Valgurikkast hernejahust, mida mõnel pool on nimetatud ka herne proteiinipulbriks, saab aga maitsva rohelise püreesupi, lisaks sobib see omletile, kotletitainasse ning küpsetistesse.

Tammejuure mahetalu tootevalik jõuab aina enam ka poelettidele ning enamikku tooteid saab osta kaubanduskeskuste öko- ja talutoidu poodidest ning supermarketite lettidelt. Kokku leidub tooteid rohkem kui 70 müügikohast, sealhulgas Biomarketist, Loodusperest, Bio4You’st, Ökosahvrist, Taluturust, Kaubamaja Toidumaailmast, Stockmanni, Solarise ja Delice’i toidupoodidest, samuti Prisma väiketootja, Selveri gurmee ning Rimi Talu Toidab osakondadest. Põnevaid retsepte vaata kodulehelt, kust leiad ka e-poe: www.tammejuure.ee.