Banaanid on ravimiks nii pohmelli, sääsehammustuse kui ka depressiooni vastu. Banaanid sisaldavad kolme looduslikku suhkrut – sahharoosi, fruktoosi ja glükoosi. On teada tuntud tõsiasi, et banaan täidab kiirelt kõhu ja annab ka energiat.

Uuringud on tõestanud, et vaid kaks banaani annavad piisava koguse energiat, et pidada vastu raske 90 minutiline treening. Seega pole ime, et banaan on eelistatuim puuvili tippsportlaste seas. Kuid energia ei ole peamine põhjus, miks seda puuvilja eelistada. See aitab ka ennetada haigusi ja parandada enesetunnet.

1. Depressioon

Viimastele uuringutele tuginedes, saab öelda, et inimesed, kes kannatavad depressiooni all tunnevad pärast banaani söömist end palju paremini. Seda seetõttu, et banaan sisaldab trüptofaani, mis on aminohape ja mis suurendab serotoniini taset ajus. Serotoniin aitab kehal pingetest vabaneda, parandab tuju ja tekitab õnnetunde.

2. Aneemia ehk kehvveresus

Aneemia on maailmas kõige levinum verehaigus. Arvatakse, et seda esineb rohkem kui 1,3 miljardil inimesel. Banaan sisaldab palju rauda, mis aitab tõsta hemoglobiini taset veres.

3. Kõrge vererõhk

See troopiline puuvili sisaldab palju kaltsiumit ja väga vähe soola, mis teeb sellest ideaalse ravimi, mis aitab alandada kõrget vererõhku ja vähendab insuldi riski.

4. Kõhukinnisus

Kõrge kiudaine sisaldus aitab taastada normaalse soole tegevuse, mis aitab kõhukinnisuse ületada lahtisteid kasutamata.

5. Pohmell

kõige kiirem viis saada pohmellist lahti on teha banaani piimakokteil, millele on lisatud mett. Banaan rahustab kõhtu ning mee abil taastub veresuhkru tase samal ajal kui piim annab tagasi piisavas koguses vedelikku.

6. Kõrvetised

Banaanidel on maohapet neutraliseeriv toime. Seega, kui kannatate kõrvetiste käes, siis sööge päevas vähemalt 1 banaan.

7. Rasedate hommikused iiveldused

Kui sööte banaani söögikordade vahel aitab see hoida veresuhkru taset ning see vähendab hommikusi iiveldushooge.

8. Sääsehammustused

Enne kui haarate mõne ravimi järele, siis proovige enne hammustuse kohta hõõruda banaanikoore siseküljega. Paljud inimesed on saanud sellest abi, kuna meetod vähendab sügelust ja paistetust.

9. Närvid

Banaanides leidub palju B vitamiini, mis aitab närvisüsteemil rahuneda.

10. Haavandid

Banaani kasutatakse dieettoiduna, kui esineb seedehäireid, sest tema pehme tekstuur ja siledus ei tee soolestikule liiga. Samuti vähendab banaan maohappesuse taset.

Seega on banaanist meie laual palju abi. Kui võrrelda seda õunga, siis on banaanis neli korda rohkem proteiini, kaks korda rohkem süsivesikuid, kolm korda enam fosforit ja viis korda rohkem rauda. Samuti on Banaanis palju vitamiini A. Seega üks banaan päevas võib eemal hoida vajaduse kohtuda arstiga.