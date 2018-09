Kas teadsite, et Itaaliast pärit köögiviljal, brokolil, on väga laiaulatuslik kasu tervisele? Samuti paistab ta silma oma vähivastaste omadustega.

Toitumisspetsialist Katri Merisalu kirjutab, et brokoli on tuntud ka spargelkapsa nime all ja kuulub samasse perekonda teiste kapsalistega nagu kapsas, lillkapsas, rooskapsas, pak choi jne. Brokoli aga teeb silmad ette kõikidele teistele kapsalistele oma kaaliumi-, magneesiumi- ja rauasisalduse poolest.

100 grammis brokolis on Sinu päevane C-vitamiini kogus!

Brokoli sisaldab palju vitamiine ja mineraale, kuid kõige silmapaistvamaks võib pidada selle tumerohelise köögivilja C-vitamiini sisaldust. Näiteks 100 grammis brokolis on tervelt 89,2mg C-vitamiini. Kui seda võrrelda näiteks sidruniga, millel on 100 grammis 53mg C- vitamiini. 100 grammis brokolis on Sinu päevane C-vitamiini kogus! Peale selle sisaldab spargelkapsas ka D-vitamiini, kaltsiumi ja K-vitamiini, mis on kasulik tervetele luudele.

Brokoli unikaalne toitainete sisaldus ja selles leiduvad vähivastased ained aitavad võidelda vähi tekke vastu. Teadlased Ameerikas (Roswell Park Cancer Institute Buffalos) on leidnud, et kui süüa vähemalt 3 korda kuus brokolit. on 40% väiksem tõenäosus haigestuda põievähki.

Kerge kõhule ja seedimisele!

Kindlasti võiks brokoli olla meie igapäevases menüüs, sest on hea kõhule ja kergesti seeditav. Brokoli on vähese kiudainesisaldusega ja seetõttu sobib eriti hästi näiteks mao- ja soolehaigusi põdevatele inimestele. Samuti sobib ideaalselt menüüsse, kui on soov kaalust alla võtta, sest brokoli hoiab kõhu pikalt täis, sisaldab vähe kaloreid ja hulganisti kasulikke aineid meie kehale.

Kuidas targalt brokolit valmistada, et kõik kasulikud ained, vitamiinid ja mineraalid säiliksid?