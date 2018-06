Suvi on juba uksele koputamas ja üha ilusamad ilmad kutsuvad kõiki õue mõnusat ilma nautima. Mis oleks veel parem kui maitsa hõrgutavaid toite ja mõnusaid jooke ning lõõgastuda värskes õhus ja päiksepaistes? Restoranid, baarid ja kohvikud on samuti oma suveterrassi inventari ladudest välja otsinud, tolmust puhtaks pühkinud ja kasutusse võtnud. Siinkohal toome välja viis pealinna suveterrassi, kus sellel aastal kindlasti einestada või muidu mõnusalt aega veeta.

Rannarestoran PAAT

Rannarestoran PAAT – ainulaadne vaatepilt suurest tagurpidi paadist otse merekaldal – asub ainult paarikümne minuti kaugusel Tallinna kesklinnast, Viimsis. Külalistel on võimalus nautida värsket mereõhku kahel väliterrassil või otse merekaldal, samas saab einestada ka majas sees kahel korrusel, taustaks alati kaunis merevaade Tallinnale ja õhtuti võimas päikeseloojang.

Suvekuudel on PAADIS avatud grillköök, kus küpsetatakse värskeid kalu, mahlaseid liharoogi ning maitsvaid palu ka taimetoitlastele. Menüüs kohtuvad erinevate maade maitsed, sealt leiab nii klassikalise Caesari salati kui ka alati kiidusõnu pälvinud omatehtud krõbedad kalakotletid. Rannarestoranile kohaselt on põhirõhk siiski kala- ja mereanniroogadel, mis kõik on mekkimist väärt.

Rannarestoran PAAT on suurepärane koht nii lõuna- kui ka õhtusöögiks, edukateks ärikohtumisteks, meeldejäävateks firmaüritusteks, meeleolukateks sünnipäevadeks või kauniteks pulmadeks.

Uuri lähemalt www.paat.ee ning ole kursis ka restorani tegemistega Facebookis ja Instagramis.



Restoran Apelsin

1870. aastal valmis Eesti esimene raudtee. Raudteerööpad ühendasid Vene impeeriumi Paldiski, Tallinna ja Narva linnaga. Rahvasuus kutsuti linnu ühendavaid rööpaid hellitavalt „apelsiniraudteeks”. Pikka aega seisis 1929. aastal ehitatud raudteeametnike maja Kopli tänava alguses Balti jaama taga mahajäetuna, kuid 2015. aastal sai maja uue lihvi ja seal avas uksed ajalooga hästi sobituv Apelsini Raudtee restoran.

Restoran on saanud selle ajaga mitmeid tunnustavaid tiitleid ja kogunud pidevalt populaarsust juurde. Apelsiniks tordil on restorani suveaed, kus paistab terve päeva päike ja juba kevadistel ilmadel on restorani terrassil soe suvi. Täiuslikkuseni lihvitud roogades leiab naturaalseid, puhtaid ja loomulikult värskeid maitseid. Täpselt nagu APELSINIS.

Ole kursus restorani tegemistega Facebookis.



Snoob resto

Restoran Snoob asub Nõmmel vanas leivapoe majas, mis seisis aastaid kurvana tühjalt, kuid on saanud nüüd täiesti uue hingamise. Pärast maja soetamist tegid restorani omanikud selle korda ja sisustasid oma parima äranägemise järgi. Nii välisilmes kui ka interjööris kasutati detaile, mis ei ole tavapäraselt sellisele madala vormiga puitmajale päris omased, kuid aitasid anda majale uue hinge. Praeguseks on restorani endisest kaubalaadimisalast saanud uhke majatagune pea 100 m2 terrass, kuhu paistab päev läbi päike. Kes aga liigset päikest ei soovi, saab peitu pugeda varju alla, kus saab ka vihmasema ilmaga õuemõnusid nautida. Terrass on 40 istekohaga, romantiline, rohkete lillede ja valguskettidega ning sisustatud rotangmööbliga.

Snoob on koht, kus silm puhkab ja maitsemeel saab ergutust. Restorani road on silmapaistvad ning hästi valitud maitsenüanssidega. Menüü pärineb rahvusvahelisest köögist ja on kokku pandud erinevate riikide parimatest roogadest. Restoranis on tasemel klienditeenindajad, head veinid ja mõnusalt hubane interjöör. Lisaväärtusena pakub Snoob kinkekaarte, mis sobivad suurepäraseks kingituseks sõbrale või tuttavale.

Uuri lähemalt www.snoob.ee ning ole kursis ka restorani tegemistega Facebookis.





Restoran Jah, Kallis!

Restoran Jah, Kallis! on tavapäratu nimega restoran Vabaduse Puiesteel. Nime valik ei olnud kerge, kuid restorani omanikud teadsid algusest peale, et see peab inimestes tekitama mingit arutelu ja vastukaja. Ühel hetkel enne detsembrikuist avamist saadi meeskonnaga kokku ja arutelu käigus kõlas nimi Jah, Kallis!, mis kohe kõigile meeldima hakkas. „Arvame, et saavutasime oma esialgse eesmärgi, kuna inimestes tekitab see nimi erinevaid emotsioone ja saame pidevalt tagasisidet inimeste mõtetest meie nime kohta,” kommenteerivad restorani omanikud.

Restoranist Jah, Kallis! leiab iga külaline midagi. Laia valikuga à la carte-menüü, mida täiendab külaliste armastatud sushi-menüü, on tehtud üleni värskeimast toorainest ning võimalusel kasutatakse alati kõike kohalikku. Peakokk Aleksander Nikoškov tagab kõrge kvaliteedi, üllatab hooajaliste eripakkumistega ja hoolitseb selle eest, et menüüs oleks alati midagi uut. Restoranis on laia ja erilise valikuga veinikaart, kus saab olema üle 80 erineva veini. Vähem tähtsad ei ole restorani argipäevased päevapraed, mis koguvad ümbruses palju populaarsust ja on teinud söögikohast inimeste seas meelispaiga, kus oma tööpaus veeta. Restoran on liitunud M-taskuga ja kui külaline kasutab maksmiseks seda lahendust, saab ta kogu restorani valikult 5% soodustuse. Ühtlasi on võimalik sushi-menüüd endale WOLTi keskkonna kaudu koju tellida.

Värskelt valminud terrass asub kohe peasissekäigu kõrval mõnusate mändide all, kus saab päikesepaistelisel päeval päikest nii hommikusel kui ka õhtusel ajal. See mahutab mõnusalt ära 40 inimest ja soovi korral on võimalik leida endale koht varju all. Terrassi täiendab jahutavate jookidega kokteilikaart, kust leiab endale oma nii kangemate jookide armastaja kui ka keegi, kes soovib lihtsalt värskendavat märjukest.

Uuri lähemalt kodulehelt ning ole kursis ka restorani tegemistega Facebookis.





Osman Kebab Grill restoran

Mustamäe südames asuv Osman Kebab pakub parimaid grillroogi juba 20 aastat. Restorani rohelises suvises aias on alati võimalik pidada suuri juubeleid, väiksemaid peresündmusi ja ka näiteks firmapidusid, pakkudes Musta Notsut ehk maakeeli tervet BBQ-siga. Restoran kannab iga päev hoolt oma külaliste eest, pakkudes neile soodsaid lõunapakkumisi. Osman Kebab Grill menüüst leiad maitsvad suupisted, mahlased liharoad ja tervislikud salatid. Hea kõhutäis ja rõõmus meel on alati garanteeritud. Kohtumiseni Osmanis!

Uuri lähemalt www.osmankebab.ee ning ole kursis ka restorani tegemistega Facebookis