Suvi on pärast muutlikke ilmasid viimaks kätte jõudmas ning merd ja randu nähakse suve lahutamatu osana, mis loovad meeldiva atmosfääri. Mis oleks parem kui ühendada meeldiv seltskond, hõrgutavad toidud ja mõnusad joogid koos ilusa merevaatega värskes õhus? Toome siinkohal välja viis rannarestorani, kus sellel suvel kindlasti einestada, tähtpäevi korraldada või muidu mõnusalt aega veeta.

Ruhe

Suvel juba 5. aastaseks saav kõrgtasemega Ruhe rannarestoran meelitab külastajaid värske kala, moodsa interjööri ja imelise merevaatega. Restoran asub Tallinna kesklinnast vaid 40 km kaugusel, Neeme külas, Sadama tee 10. Põhjamaade restoranigiid White Guide valis Ruhe 2018. aastal Eesti 30-ne parima restorani hulka.

Suvekuudel saab värsket kala ja fantastilise šampanjavalikuga joogikaardi pärleid nautida otse merekaldani ulatuvalt terrassilt. Menüüs on põhirõhk kalal, kuid loomulikult on restoran hoolitsenud ka lihasõprade ja taimetoitlaste eest ning samuti on oma menüü laste jaoks. Viimaks, kuid mitte vähimaks ka magustoidud – jäätis, koogid... kõik on isetehtud ja imemaitsvad! Ruhe kõrval asub väikesadam, mis võimaldab restorani paadiga külastada ning pikemalt õhtut nautida soovijatel on võimalik ööbida restorani 2. korrusel asuvates külalistubades.

Rannapaargu

Rannapaargu on Kärdla rannas asuv kohvik/ööklubi, mida iseloomustavad kaunid merevaated ning maitsvad lõuna- ja õhtusöögid. Kohvikus on lisaks terrassile veel 68 istekohta. Kohvikult on võimalik tellida peolaudu ja/või gruppide toitlustamist ning teemasündmuste korraldamist. Rannapaargu on sobilik väga erinevate ürituste korraldamiseks, siiamaani on läbi viidud vastuvõtte, pidulikke õhtusööke, seminare, pulmi, peielaudu, sünnipäevi ja muid olulisi tähtpäevi. Eesmärk on pakkuda kosutust nii kehale kui ka hingele! Rannapaargu kohvik asub Kärdla rannas ja kuigi "paargu" tähendab saartel suvekööki, on see aastaringselt avatud. Nädalavahetustel on avatud ka ööklubi.

Tulivee Rannarestoran

Maalilises Liimala rannas asuv 70 kohaline Tulivee rannarestoran võimaldab hõrku toitu ja kaunist merevaadet nautida nii avaras restoranisaalis kui ka terrassil. Merelainet jäljendav hoone koos põhjamaise ning rannikualade salapiirituseveost inspireeritud sisekujundus loovad selleks ideaalse võimaluse. Ida-Virumaale omasest Eesti ja Vene toidukultuuri koosmõjust inspireeritud menüü tulemuseks on hõrk slaavi mõjudega Eesti köök ning maksimaalselt puhtad maitsed. Restoran kasutab kohalike tootjate parimaid tooraineid ning annab seeläbi kohalikule toidule täiesti uue ilme.

Tulivee restorani soovitab külastada ka Põhja- ja Baltimaade restorane hindav White Guide, mille 2018. aasta restoranigiidis Tulivee esindatud on. Restorani saab vajadusel reserveerida ka tervikuna, andes võimaluse korraldada Tuliveel nii bankette, pulmi kui muid isuäratavaid üritusi. Tulivee restoran on osa Tulivee keskusest, mis hõlmab endas Purtse Jahtsadamat, sadamas asuvat vanale kalatraalerile rajatud Tulivee laevasauna, 2018 aasta lõpus valmivat Tulivee hotelli, merevaatlustorni, välilava ja salapiiritusemuuseumit.

Café Velvet

XX sajandi alguses kujunes Pirita pealinna eliidi puhkepaigaks. Värske mereõhk, männimets ja liivarand aitasid ennast kiirest elutempost ja töistest askeldustest välja lülitada. 1929. aastal avati otse mere ääres moodne supelhoone – ühtlasi ka kohvik. Pärast Pirita rannahoone pikka rekonstruktsiooni on rõõm võtta külastajaid vastu Café Velvetis alates 2007. aaastast. Tallinnas pole just palju kohti, kus saab korraga nautida merevaadet, kordumatut linnasiluetti ja sushi't. Koht on mõeldud elu nautimiseks meeldivate inimeste, peapööritavate jookide ja peenemaitseliste roogade seltsis. Café Velvetis saab endale hea toidu nii taimetoitlane, liha armastaja kui sushi-fanaatik. Olgu seltskond kuitahes suur - iga inimene leiab midagi vastavalt oma maitsele.

Eagle restoran

Restoran Eagle asub mere kaldal võrratute vaadete ja lummavate päikeseloojangutega Pärnu Bay Golf Links väljakul, vaid 10-minutilise autosõidu kaugusel Pärnu südalinnast Riia suunas.

Köögis toimetab Hollandist pärit peakokk Jelle Osinga, kes pakub Euroopa köögi parimaid palu, miksides omavahel maitsenüansse kohaliku ja rikkaliku Eestimaise toorainega. Meelepärase roa leiab endale nii hõrku palu otsima tulnud Pärnu külaline kui ka toekamat kehatäidet vajav golfimängija. Olenevalt ilmast saab vaateid nautida kas tervet seina katva kaminaga hubases sohvabaaris või avaral päikeseterrassil. Kahel korrusel paiknevad ruumid on ideaalsed nii era- kui firmaürituste korraldamiseks, olgu tegu väiksema või suurema seltskonnaga. Pärnu Restoranide Nädal 2018 kõige populaarsemaks tunnustatud söögikoht väärib avastamist.

