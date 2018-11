King Kebab on kaasaostu- ehk take-away-põhimõttel tegutsev tänavatoidukiosk, mis pakub kvaliteetset Türgi kiirtoitu. Seda aga eestipärases võtmes ehk vardas keerleb grillil valmiv maitsestatud sealiha. Ikka selleks, et meie kodused maitsed lisaksid Türgi traditsioonidele oma iseloomu. Head eestipärast kebabi saab nautida nii Saue vallas Laagris, Tallinnas Mustamäel kui ka Rakveres Tõrremäel.

King Kebabis serveeritava toidu valmistamisel püütakse võimalikult palju kasutada kodumaist toorainet ning kõik marinaadid ja kastmed on värskelt tehtud. Lisaks kebabidele leiab menüüst tortillasid, värskeid salateid, kanašašlõkki, grillliha, kuid on ka lastemenüü – ikka selleks, et kogu pere saaks kenasti kõhu täis. King Kebabis on võimalik pearoogi tellida kolmes suuruses, mis tähendab, et isegi kõige näljasemad saavad söönuks ning ühe roa saab tellida ka kahe peale. Väikesed portsjonid võimaldavad aga proovida korraga mitut King Kebabi toitu.

King Kebabi müügikohad on paigutatud suurtesse parklatesse nii, et nende juurde on mugav sõita, seal parkida ja oma toitu oodata. Tavaliselt kasutavad inimesed võimalust toit ära tellida, seejärel poes ostlemas käia ning saada toit kätte kaubanduskeskusest lahkumisel. Toit valmib kiiresti, kuid alati tellija soovitud ajal, et säiliks roogade parim kvaliteet ja värskus. Kui pole aega kohale tulla, teeme koostööd ka Eesti suurimate kullerfirmadega, kes tellimisel road koju või kontorisse toovad.

Püsiklientidel on võimalik King Kebabi toitudelt saada ka hinnaalandust, seda juhul, kui on olemas üle maailma levinud Cashbacki kaart. Klient saab meie juures igalt ostult raha tagasi ja kogub samal ajal punkte, millega lunastada teisi häid pakkumisi. Kui King Kebabi kliendikaarti veel ei ole, saab selle tasuta igast kebabieinelast.

Tulge maitske King Kebabi eestipärast kebabiliha ja võtke meilt tasuta kliendikaart, et saada veel paremat hinda.

King Kebabi tegemistega saab end kursis hoida Facebooki lehekülgedel: King Kebab Eesti, King Kebab Mustamäe ja King Kebab Rakvere.

