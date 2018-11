Vabaduse väljaku tunnelis keerleb iga päev varras maitsestatud lihaga, millest lõikavad oskuslikud käed täpselt paraja paksusega krõbedad viilud, et panna kokku Tallinna parimad Türgi kebabivõileivad. Tere tulemast Türgi restorani Square Kebab!

Juba kaheksa aastat väljaku tunnelis toimetanud restoran on Baltimaade suurim ja Eesti esimene autentset Türgi kebabi pakkuv söögikoht, kus kõik road valmivad traditsiooniliste retseptide järgi ja maitseainete koostöös. Kui tavaliselt on kebab tehtud ikka lambalihast, siis Square Kebab kasutab oma roogade valmistamiseks maitsestatud veiseliha. Kõige klassikalisem Türgi köök Tallinnas.

Mis see kebab tegelikult ikkagi on?

Kebab on Lähis-Ida päritolu liharoog, mis levis sealt aegade jooksul nii Türki, Aserbaidžaani, Balkanile, Hispaaniasse kui ka Kesk- ja Lõuna-Aasiasse. Olgugi et kebabi ajalugu on kirju, seostatakse praegu kebabi kõige enam siiski Türgiga. Kebab kujutab endast korrapäraselt vardasse aetud marineeritud lihaviile, mida grillitakse kas süte kohal või tänapäeval selleks mõeldud elektrigrillil keereldes.

Traditsiooniliselt valmistatakse kebabi küll lambalihast, kuid sõltuvalt kohalikest maitsetest ja tabudest võib lihaks olla valitud kas veise- või kodukitseliha, aga ka kana ja kala. Kuulsaimad kalakebabid serveeritakse Bosporuse väina ääres otse kalapaatidest pärast seda, kui kalurid on merelt tagasi ja valmis oma toodangu grillile panema. Kui kohe pole võimalik Istanbuli või mujale Türgi kebabi järele minna, ootab Square Kebab kõiki uusi maitseid avastama – restorani kliendid on pigem sõbrad, keda alati külla oodatakse.

Parim kebab tuleb lavašši keeratuna

Kebab on üksnes see maitsev liha, mis varda küljest lahti lõigatakse. Õige türgipärase roa saab ainult siis, kui sellele õigeid lisandeid juurde serveerida. Klassikaline kombinatsioon on kebabiliha koos friikartulitega, kuid eksperdid teavad soovitada, et kõige vingema elamuse heast grillitud lihast saab, kui veiselihalõigud koos salatiga lavašši vahele keerata. Nii saab nautida liha maitset, millele assisteerib värske salat, samas ei tule sai enda omadusi esile lükkama.

Square Kebabis ei ole jäädud aga ainult traditsioonilise Türgi köögi juurde, vaid leiutatakse uusi viise, kuidas oma klientidele meeldida ja neid aina tagasi meelitada. Üheks huvitavaks roaks, mida tasub kindlasti Vabaduse väljaku tunnelisse otsima minna, on calzone-kebab, mis on, nagu nimigi ütleb, segu Itaalia ja Türgi klassikalistest roogadest. Kebab on tervikuna küpsetatud taina sisse. Kindlasti sobib see roog väheke uudishimulikumale sööjale.

Friteeritud kikerherned löövad laineid

Viimase aja kõige suurem hitt Lähis-Ida köögist on eestlaste hulgas ikka falafel, mis Square Kebabis valmistatakse kikerhernestest ja gluteenivabast jahust ning serveeritakse klassikalisel viisil salati ja kastmetega pita vahel. Ääretult maitsev ja tervisik falafel on Lähis-Ida ja Türgi gastronoomia üks alustalasid, mida kohalikud tarvitavad toiduks iga päev.

Square Kebabi menüüst leiab peale kebabide veel pitsavaliku. Kõik pitsad valmivad kiviahjus ning on mõnusalt krõbeda põhja ja rikkaliku kattega. Suurema söögiisuga inimestele on meil iga päev avatud ka “söö, palju jaksad” lõuna-buffet, kus serveerime enamikku roogi menüüst. Lõuna-buffet on hea viis tulla tutvuma kogu restorani valikuga, et teaks edaspidi, mida eelistada ja soovitada. Lisaks kebabile pakume õige meeleolu loomiseks kuulsat Türgi jooki airaani ja erinevaid Türgi õllesid.

Niisiis … Square Kebabis saab nii mõnusalt lõunaid ja õhtuid veeta, pikendada oma Türgi reisi maitsenaudinguid kui ka reisida ainult maitsete läbi sellesse iidsesse ja äärmiselt kultuurirohkesse riiki. Tulge Square Kebabi sööma!

