KUULA | Joogisaade "Vala välja!" teine osa: Uus aasta, uued algused, joome vett! Mängu tulevad nii veesommeljeed kui detox-kuurid

Olgugi, et termin detox ise on hookus-pookuse valdkonnast, siis tervislik mõtlemin ja vee tarbimine on alati kehale kasulikud. Foto: Unsplash.com